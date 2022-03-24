Бухарест, , 18:42 — REGNUM Высший кассационный суд Румынии (ÎCCJ) приговорил бывшего министра финансов страны Себастьяна Владеску к восьми годам и шести месяцам тюремного заключения. Об этом 24 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, таким образом, представители судебных органов полностью признали Владеску виновным в коррупции и причастности к хищению государственных средств, направленных в 2005 году на поддержку Железных дорог Румынии (CFR).

Предположительно, оборот незаконных сделок в период с 2005 по 2011 годы составил более $100 млн. Владеску возглавлял минфин Румынии с 2005 по 2007 годы, а также с 2009 по 2010 годы.

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