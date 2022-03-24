Ярославль, 24 марта, 2022, 18:42 — ИА Регнум. В Ярославской области разработан новый туристический маршрут «Новый Ярославль 1010×2», который демонстрирует современные арт-объекты, уличное искусство и архитектуру города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в департаменте туризма Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Арка в Ярославле

Туристический маршрут, по-другому раскрывающий столицу «Золотого кольца», размещен на многофункциональной платформе «МАЙС-карта России».

«Новый маршрут — это свежий взгляд на наш древний город, призванный показать Ярославль с новой, неожиданной стороны, сделать интересным для юного поколения с его особой арт-культурой. Это поиск новых возможностей для развития туризма в соответствии с задачами, сформулированными в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства», — Планируется, что реализация национального проекта обеспечит к 2030 году рост основных показателей в 2 раза, в том числе увеличится количество внутренних поездок граждан, количество рабочих мест в туристической отрасли и вклад туризма во внутренний валовый продукт. Такие амбициозные цели перезагрузки туриндустрии требуют нестандартных подходов и смелых решений», — пояснила директор департамента туризма Ярославской области Галина Крохмаль.

Маршрут по «Новому Ярославлю» начинается у расписанной местным художником арки на улице Свободы, а заканчивается у граффити-картины на ул. Комсомольской. Туристы увидят Евангелическо-лютеранскую церковь святых Петра и Павла, Бутусовский посёлок, камерный театр и даже гаражи с «романтичными граффити».