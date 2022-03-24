Екатеринбург, , 18:40 — REGNUM В Свердловской области некоммерческие организации смогут получить 58,8 млн рублей. Деньги будут направлены им в виде грантов, сообщает региональный департамент информполитики.

Фонд президенских грантов

ФПГ

В настоящее время для них стартовал конкурс. Участвовать в нём могут те организации, которые содействуют развитию институтов гражданского общества. Из выделенных средств 29,4 млн рублей будут направлены из Фонда президентских грантов.

Общественники могут представить проекты по 11 различным направлениям. Среди них охрана здоровья, социальная поддержка, сохранение исторической памяти, защита окружающей среды и другие.