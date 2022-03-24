Липецк, , 18:40 — REGNUM В Липецкой области насчитывается 276 компаний с иностранным капиталом, в том числе 36 крупных предприятий, на которых трудятся более семи тысяч человек. Как сообщила пресс-служба областной администрации, ни одна из иностранных и отечественных компаний не объявила об остановке производства или о намерении уйти из региона.

ОЭЗ «Липецк» Admlip.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

При этом логистические цепочки нарушены, многие поставщики требуют полную предоплату поставок, кредиты стали дороже. 11 компаний временно приостановили работу.

«С руководством каждого из этих предприятий встречается глава региона Игорь Артамонов, рассматриваются разные варианты решения проблем, намечаются новые пути доставки материалов. Шесть компаний уже возобновили производство после того, как получили комплектующие», — прокомментировал заместитель главы администрации Липецкой области Сергей Курбатов.

Разработка и принятие мер поддержки бизнеса ведется в оперативном режиме как на федеральном, так и на региональном уровне. Упрощаются процедура госзакупок и система возмещения НДС, предусмотрены скидки на административные штрафы, вводятся программы инвестиционного кредитования. Предприятия малого и среднего бизнеса имеют право на кредитные каникулы. До конца года отменяются проверки, кроме тех, которые связаны с вопросами трудового законодательства. Также для недопущения роста безработицы бизнесу предоставляются льготные кредиты при условии сохранения численности работников.