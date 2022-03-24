В Липецкой области приостановили работу пять компаний
Липецк, 24 марта, 2022, 18:40 — ИА Регнум. В Липецкой области насчитывается 276 компаний с иностранным капиталом, в том числе 36 крупных предприятий, на которых трудятся более семи тысяч человек. Как сообщила пресс-служба областной администрации, ни одна из иностранных и отечественных компаний не объявила об остановке производства или о намерении уйти из региона.
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При этом логистические цепочки нарушены, многие поставщики требуют полную предоплату поставок, кредиты стали дороже. 11 компаний временно приостановили работу.
Разработка и принятие мер поддержки бизнеса ведется в оперативном режиме как на федеральном, так и на региональном уровне. Упрощаются процедура госзакупок и система возмещения НДС, предусмотрены скидки на административные штрафы, вводятся программы инвестиционного кредитования. Предприятия малого и среднего бизнеса имеют право на кредитные каникулы. До конца года отменяются проверки, кроме тех, которые связаны с вопросами трудового законодательства. Также для недопущения роста безработицы бизнесу предоставляются льготные кредиты при условии сохранения численности работников.