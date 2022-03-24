Екатеринбург, 24 марта, 2022, 18:31 — ИА Регнум. В Свердловской области расширяют перечень системообразующих предприятий. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

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Сейчас в нём значится 268 предприятий. Дополнительно включить в него планируют 118. Эта мера даст компаниям возможность рассчитывать на льготное кредитование и иные меры поддержки.

В свою очередь эти компании не должны допускать спада объёмов производства и сокращения работников, подчеркнул первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков.