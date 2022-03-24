Москва, 24 марта, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Международный союз бывших малолетних узников фашизма, объединяющий в своих рядах жителей Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, России, Узбекистана, Украины, Эстонии, прошедших через ужас нацистских концлагерей, выступил в поддержку денацификации Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Агрессивное меньшинство, стоящее у власти на Украине и жертвующее человеческими интересами большинства в угоду и по повелению новых хозяев мирового порядка, не имеет и не должно иметь законного права поднимать руку на большинство своих братьев», — заявил 24 марта председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма, член-корреспондент РАН Николай Махутов

«Нам в страшном сне не могло присниться, что придут другие времена, когда с карты мира исчезнет Великая Родина, сломавшая хребет нацизму и фашизму, когда дети и внуки поколения победителей не смогут говорить между собой на родном языке, навещать могилы предков и места нашего пребывания в неволе, гордо носить на парадах знамя Победы, вливаться в многомиллионные колонны «Бессмертного полка», — отметил он.

На смену завоевателям прошлого явился коллективный Запад — агрессивный империализм во главе с США и НАТО, олицетворяющий «золотой миллиард» и ненавидящий весь остальной семимиллиардный «биологический мусор» так же, как нацисты ненавидели «недочеловеков», напомнил Махутов.

«Цивилизационным Западом всё было рассчитано «правильно». Запрещены русский язык, русские школы, вековое единое православие, практически все человеческие связи, закрытие телерадиоканалов связи. Потомки ОУН — УНСО, Бандеры и Шухевича по указке США и НАТО вначале организовали факельные шествия, а потом госпереворот, «революцию достоинства» и войну в Донбассе. Восемь лет дети Донбасса гибли при обстрелах, жили в подвалах, теряли родителей и родной дом — это прямое повторение наших судеб в Великую Отечественную войну», — подчеркивается в заявлении.

«Мы, прошедшие вместе почти 80 лет назад через истинный ненавистный нацизм Германии и её союзников, никогда не поверим, что большинство украинского народа готово по своей воле возродить нацизм на своей земле для непримиримой борьбы с русским и белорусским народами, со своей исторической памятью… Наша общая история имеет достойные примеры печальных судеб Мазепы, Скоропадского и Бандеры… Мы верим, что современным проблемам навязанной разобщенности и противостояния славянских народов должен быть положен конец…

Как бы тяжело сейчас это ни было, но мы вновь будем вместе строить мирную жизнь нашим детям и внукам, мы вновь будем встречаться у символа нашего единения — у стелы «Три сестры» на стыке границ Белоруссии, России и Украины — но обязательно без колючей проволоки, пока разделяющей нас», — заключил председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма.