Екатеринбург, 24 марта 2022, 18:26 — REGNUM В Свердловской области за 2022 год планируется восстановить права ещё более 200 дольщиков жилья. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Дольщики
Дольщики
77metrov.ru

Необходимые меры поддержки регионов были рассмотрены на селекторном совещании с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным. Он отметил, что задача вовлечения в строительный процесс финансовых средств является основой и позволит как построить необходимые объекты и сохранить/обеспечить права и интересы населения, так и поддержать подрядчиков работ и производителей строительных материалов.

Одной из тем совещания и стало восстановление прав обманутых дольщиков. В 2021 году количество проблемных объектов на территории России уменьшилось на 325, и значительную роль в этом процессе играют региональные органы государственной власти.

Как отмечает свердловский губернатор Евгений Куйвашев, на территории региона за год восстановили права 745 человек. А из плана-графика исключили 11 проблемных объектов. В 2022-м предстоит помочь ещё 217 гражданам добиться уже оплаченных квартир.