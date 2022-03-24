Екатеринбург, 24 марта, 2022, 18:26 — ИА Регнум. В Свердловской области за 2022 год планируется восстановить права ещё более 200 дольщиков жилья. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

77metrov.ru Дольщики

Необходимые меры поддержки регионов были рассмотрены на селекторном совещании с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным. Он отметил, что задача вовлечения в строительный процесс финансовых средств является основой и позволит как построить необходимые объекты и сохранить/обеспечить права и интересы населения, так и поддержать подрядчиков работ и производителей строительных материалов.

Одной из тем совещания и стало восстановление прав обманутых дольщиков. В 2021 году количество проблемных объектов на территории России уменьшилось на 325, и значительную роль в этом процессе играют региональные органы государственной власти.

Как отмечает свердловский губернатор Евгений Куйвашев, на территории региона за год восстановили права 745 человек. А из плана-графика исключили 11 проблемных объектов. В 2022-м предстоит помочь ещё 217 гражданам добиться уже оплаченных квартир.