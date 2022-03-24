Вильнюс, , 18:26 — REGNUM Прибывающие в Литву из России специалисты по информационным технологиям (IT), могут представлять угрозу для национальной безопасности страны, поскольку российский IT-сектор якобы контролируется спецслужбами. Об этом 24 марта в интервью радиостанции LRT заявил советник президента Литвы Кястутис Будрис.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не скрою, раньше разведывательное сообщество нашей страны относилось с большим скептицизмом к стратегическим секторам, действующим в России. Сектор информационных технологий — один из них, потому что они контролировались ФСБ — их службой безопасности … У нас здесь не так много больших иллюзий относительно того, что компании могут свободно работать без контроля своих силовых структур и не выполнять заданий, тогда, когда им это необходимо», — передаёт слова советника президента издание «Дельфи».

По мнению Будриса, не надо рассматривать переезжающих из России и Белоруссии специалистов как возможность восполнить недостающие профессии на трудовом рынке. Необходимо создать условия для переезда в Литву западных компаний, покидающих российский рынок. «Одна из целей санкций — чтобы они оказывали давление на свое политическое руководство, чтобы остановить войну, а не паковать чемоданы на Запад», — сказал он.

В то же время, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что к российским и белорусским работникам, которые сейчас в связи с ситуацией на Украине едут в Литву, следует относиться с большой осторожностью. По его словам, их взгляды будут важны при решении вопроса о приёме на работу, а в некоторых случаях будет необходимо «декларированное неодобрение войны».

«Они будут платить налоги Литве, наша страна помогает Украине за счет этих налогов», — сказал Ландсбергис журналистам в Сейме. «Я думаю, что здесь очень простая, даже практическая выгода, когда мы выводим деньги из России и передаем их украинцам в виде вооружения или гуманитарной помощи», — говорит он.