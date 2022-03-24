Москва, 24 марта, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Константин Долгов считает, что информация о причастности инвестиционного фонда, принадлежащего сыну президента США Хантеру Байдену в разработкам в секретных биолабораториях на территории Украины, является очень серьезной и вызывает глубокую озабоченность.

ИА REGNUM Спецоперация на Донбассе

«США всегда грубейшим образом нарушали международную конвенцию о запрещении химического и биологического оружия, и свои обязательства в ее рамках. Пренебрежение своими международными обязательствами — давняя политика Вашингтона. В данном случае, данные, попавшие к Министерству обороны РФ свидетельствуют о том, что готовилась чудовищная провокация, которая создавала огромную угрозу не только для жителей Донбасса, Украины и России, но и для всей Европы», — подчеркнул сенатор в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, — Разработка опасных патогенов, и спровоцированные утечки, могли бы обернуться большой угрозой для безопасности и жизни людей. Так что это вызывает самую серьезную озабоченность. Все эти факты, все эти свидетельства должны быть тщательно собраны, изучены и проанализированы. И, конечно, это дополнительный, очень веский аргумент в пользу правильности решения нашего президента о проведении специальной операции на Украине. Это еще раз демонстрирует, что решая те задачи, которые были обозначены, наши вооруженные силы и силы ЛДНР, собственно, предотвратили масштабную угрозу для нашей страны, для Украины и для Европы. Наряду с информацией о готовящемся появлении в руках правящей верхушки Украины ядерного оружия это давало более чем серьезные основания для начала операции.»

«Еще раз подчеркну — это последовательная линия Вашингтона на слом всей существующей архитектуры международной безопасности и обязательств в военной сфере. За последние годы США предприняли целый ряд шагов, направленных на разрушение этой архитектуры в угоду своим интересам», — завершил свой комментарий Константин Долгов.

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