Владимир, , 18:21 — REGNUM «Первый пакет» антикризисных мер поддержки экономики Владимирской области на 2022 год составляет свыше 800 млн рублей. Об этом заявил врио губернатора Александр Авдеев 24 марта на выступлении перед Законодательным собранием.

Коровы. Сельское хозяйство

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Сумма финансирования, предусмотренная на предоставление Фондом развития промышленности льготных займов, составляет 132 млн рублей, в том числе 100 млн. рублей — из средств регионального бюджета.

В региональной программе по развитию промышленности предусмотрено возмещение затрат промышленных предприятий на подключение к коммунальной инфраструктуре; на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; на приобретение нового оборудования. Объем дополнительной поддержки малого и среднего бизнеса составит порядка 300 млн рублей. Поддержкой смогут воспользоваться не менее 1 650 предпринимателей.

На докапитализацию Фонда «Владимир Лизинг» выделено 50 млн рублей, а реализация совместного продукта «Мы вместе» с Микрокредитной компанией и Гарантийным фондом позволит дополнительно инвестировать в развитие бизнес региона не менее 100 млн рублей.

Предпринимателей в регионе планируют поддерживать через налоговые льготы. Продлено действие пониженной налоговой ставки в размере 0,1% в 2022 году по налогу на имущество организаций, применяющих УСН, в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость. Объем налоговой льготы составит не менее 130 млн рублей.

В сфере АПК в рамках программы льготного кредитования Минсельхоза России области выделено 217 млн рублей. Сельхозтоваропроизводители, организации и предприниматели, осуществляющие производство, переработку или реализацию сельхозпродукции, могут получить краткосрочный кредит по ставке не более 5%. При этом суммарный объем кредитования составит порядка 2 млрд рублей. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться порядка 100 предприятий АПК.

Из областного бюджета будет дополнительно направлено 50 млн рублей на поддержку льготного краткосрочного кредитования, что позволит 30 предприятиям АПК привлечь около 500 млн рублей краткосрочных кредитов и обеспечить бесперебойную работу. Предусмотрена возможность предоставления отсрочки лизинговых платежей в АО «Владагролизинг» на срок до шести месяцев сельскохозяйственным предприятиям, попавшим в сложное экономическое положение.

Также в регионе разрабатывают «второй пакет» антикризисных мер, направленный на решение вопросов импортозамещения и поддержки экспорта.