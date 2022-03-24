Брюссель, 24 марта, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден во время саммита НАТО в Брюсселе объявил о новом пакете помощи Украине, сообщают 24 марта местные СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Глава Белого дома рассказал, что альянс предоставит Украине помощь в киберзащите, а также оборудование для защиты от химического, биологического и ядерного оружия.

Также члены НАТО договорились еще больше нарастить объемы военной помощи Украине и предоставить дополнительные системы вооружений, включая ПВО.

Президент США также рассказал, что к июньскому саммиту НАТО выработает новый план размещения дополнительных сил в Европе.