Лос-Анджелес, США, 24 марта, 2022, 18:16 — ИА Регнум. В Лос-Анджелесе, США, резко увеличилось количество ограблений с применением огнестрельного оружия, в связи с чем полиция призвала обладателей дорогих ювелирных украшений быть аккуратнее, сообщает 24 марта Reuters.

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В 2022 году количество ограблений в Лос-Анджелесе увеличилось на 44%, сообщил начальник полиции Лос-Анджелеса Мишель Мур. При этом многие жители и владельцы предприятий города ранее уже жаловались на всплеск преступности и водруженных ограблений.

Преступники начали нападать на обладателей дорогих украшений не только в коммерческих магазинах, но и мини-маркетах, круглосуточных магазинах и автозаправках. При этом преступники стали вести себя более агрессивно и чаще угрожать оружием.

В целом по городу число ограблений увеличилось почти на 18%, согласно данным полицейского управления Лос-Анджелеса.