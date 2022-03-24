Пекин, , 18:12 — REGNUM Заявления США о том, что Россия просила Китай об оказании военной помощи на Украине, являются абсолютно ложной информацией, заявил 24 марта официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается того, что якобы «Китай оказывает военную помощь России», то это абсолютно ложная информация», — заявил У Цянь.

Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в администрации США и спецслужбах распространили сообщения о том, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь в специальной военной операции на территории Украины. Позже утверждалось, что Пекин якобы сигнализировал о своей готовности помочь России в ходе спецоперации на Украине.

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