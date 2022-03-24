Владимир, , 18:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев 24 марта выступил на заседании Законодательного собрания с докладом «Об основных итогах социально-экономического развития Владимирской области в 2021 году и задачах на среднесрочную перспективу».

Александр Авдеев Duma.gov.ru

Объем инвестиций в основной капитал за 2021 год составил 103,8 млрд рублей — 105,5% к уровню 2020 года. Консолидированный бюджет исполнен по доходам в объеме 109,2 млрд рублей, по расходам — 98,4 млрд рублей. Рост собственных доходов составил 27,5% в сравнении с 2020 годом. Произведён ремонт 134,8 км дорог, введены в эксплуатацию две школы. В регионе началась программа модернизации первичного звена здравоохранения с объемом финансирования 1,2 млрд рублей. Полностью выполнены все социальные обязательства региона — почти 30 млрд рублей. Проведена работа по привлечению бюджетного кредита на реализацию инфраструктурных проектов на сумму 5,6 млрд рублей.

Авдеев отметил: несмотря на то, что пандемия коронавируса сильно повлияла на процессы в экономике, предприятия на протяжении всего года демонстрировали «определенный оптимизм» и инвестировали в расширение производства.

«Однако, если состояние экономики внушало оптимизм, то состояние управления, наоборот, вызывало обоснованную тревогу и нарекания как со стороны граждан, так и правоохранительных органов. Наша задача в 2022 году и на будущее — учесть все ошибки, сделать из них выводы, в том числе кадровые, и двигаться дальше — вперёд», — заявил врио губернатора.