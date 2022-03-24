Санкт-Петербург, 24 марта, 2022, 18:25 — ИА Регнум. В петербургском аэропорту «Пулково» задержали 80-летнего организатора финансовой пирамиды, который пытался покинуть Россию, сообщили 24 марта в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Мужчину разыскивали с середины февраля, после того как в городе на Неве вскрылась масштабная финансовая пирамида, жертвой которой стали около 12 тыс. человек, а ущерб составил не менее 9 млрд рублей. Как выяснили следователи, злоумышленники с 2014 года искали своих потенциальных жертв по всей России. Они предлагали людям стать пайщиками кооператива якобы для улучшения жилищных условий, а также принимали от «клиентов» вклады под проценты, обещая до 30% годовых.

Выплата дохода в виде процентов, а также предоставление пайщикам возможности приобретения объектов недвижимости осуществлялись за счет привлечения денежных средств новых вкладчиков, по принципу пирамиды. При этом какая-либо инвестиционная или иная деятельность с использованием привлеченных денежных средств не велась.

В рамках возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») на территории Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края были задержаны четыре участника организованной группы: 34-летняя исполнительный директор кооператива, 29-летняя личный секретарь организатора финансовой пирамиды, 49-летняя бухгалтер и 37-летний член организованной группы, который принимал и обрабатывал заявки на оборот денежных средств, привлекал граждан в финансовую пирамиду. Все они по решению суда были заключены под стражу.

Однако еще четырем подозреваемым удалось скрыться, и им было предъявлено заочное обвинение. Среди них — 80-летний мужчина, руководитель дирекции финансовой пирамиды, действующей в Санкт-Петербурге. Его задержали лишь вечером 20 марта в «Пулково» при попытке покинуть Россию.

«Он привлекал и агитировал граждан к вступлению в финансовую пирамиду, самостоятельно собирал денежные средства от граждан, которые в последствии передавал своему сыну организатору ОПГ», — пояснили в Главке уточнив, что кроме того мужчина является акционером иностранной компании, расчетные счета которой использовались для перечисления денежных средств граждан, которые впоследствии похищались.

«Пенсионеру избрана мера пресечения в виде запрет определенных действий», — уточнили в пресс-службе Главка.