Бишкек, , 18:07 — REGNUM Первомайский районный суд киргизской столицы признал гражданку Китая виновной в незаконном выводе из Киргизии в КНР $697,6 млн (71 млрд 965 млн рублей) и приговорил её к выплате штрафа в размере 260 тысяч сомов (277 тысяч рублей), передают киргизские СМИ.

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Через подставных лиц гражданка Китая зарегистрировала шесть фирм, включив их в клиентскую базу «Халык банка», воспользовавшись услугами бывшего заместителя председателя правления финансовой организации.

Кроме того, двое киргизстанцев организовали по её просьбе изготовление поддельных грузовых таможенных деклараций о якобы ввозимых на территорию Киргизии товарах для легализации вывода денег за рубеж.

Отмечается, что ей покровительствовал экс-начальник управления госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями по Бишкеку, которого задержали по подозрению в выводе 60 млрд сомов (64 млрд рублей).

В ходе досудебного производства китаянка заключила соглашение о сотрудничестве и активно содействовала в следственных мероприятиях, изобличении и преследовании других соучастников преступления. В итоге суд назначил ей минимальное наказание.

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