Ярославль, 24 марта, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Застройщикам многоквартирных домов и объектов соцкультбыта в Ярославле могут предоставить отсрочки арендных платежей за землю. Данная мера поддержки обсуждалась на совещании в мэрии Ярославля.

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Речь на совещании шла о поддержке отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска из-за санкций, поддержке малого и среднего бизнеса. В частности, отсрочка арендных платежей для застройщиков предлагается на срок до 1 октября 2022 года.

«В настоящий момент проходит согласование проект плана мероприятий по стабилизации социально-экономической ситуации и устойчивому развитию города Ярославля. В нем мы ориентировались на федеральные и региональные меры поддержки, чтобы помощь бизнесу была комплексной и максимально эффективной. План предусматривает оказание как финансовых, так и нефинансовых мер поддержки в сфере земельных и имущественных отношений, строительства, аренды, поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе в сфере рекламы», — заявил по итогам совещания мэр Ярославля Владимир Волков.

В свою очередь депутатский корпус внес свои предложения в план мэрии.

«Дополнительно внес предложения по отмене платежей за размещение летних кафе, а также продлить мораторий в части требований городских властей к внешнему облику этого типа кафе до конца 2022 года. Кроме этого, предложил рассмотреть и сформировать ряд площадок для организации ярмарок выходного дня, на которых будет возможно реализовывать продукцию фермерских хозяйств и личных приусадебных участков, что позволит удержать цены на сельскохозяйственную продукцию и обеспечить горожан качественными ярославскими товарами», — сказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Вопрос по летним кафе может быть рассмотрен на заседании муниципалитета 13 апреля.