София, , 18:05 — REGNUM Специальным постановлением Народного собрания (парламента) Болгарии отменена практика выдачи болгарских паспортов иностранным гражданам, получавших гражданство республике в обмен на масштабные инвестиции в экономику страны. Об этом 24 марта сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, за прекращение действия указанной процедуры высказались 90% депутатов высшего законодательного органа. «Отныне мы не будем «торговать» нашим гражданством», — заявил спикер болгарского парламента Никола Минчев.

Напомним, ранее соответствующий документ о гражданстве Болгарии, названный «Золотым паспортом», выдавался в стране с 2000-х годов. Для его получения в болгарскую казну соискатель должен был внести более $1 млн.

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