Москва, 24 марта, 2022, 18:02 — ИА Регнум. К созданию биолабораторий на Украине причастен президент США Джо Байден и фонд Джорджа Сороса (организация, признанная в РФ нежелательной), отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Инвестиционный фонд под руководством его сына Хантера Байдена финансировал исследования и реализацию биологической военной программы США. Очевидно, Джо Байден и как отец, и как глава государства знал об этой деятельности, указал он.

«Также в этой военной программе замешан фонд известного организатора «цветных революций» Джорджа Сороса (организация, признанная в РФ нежелательной), который открыто призывает к «смене режима» в нашей стране», — отметил в телеграм-канале Володин.

В целом, по мнению спикера Госдумы, теперь Байден обязан объяснить мировому сообществу обнаруженные в ходе специальной военной операции на Украине факты о деятельности биологических лабораторий, а Конгресс США должен начать собственное расследование.

«Вопрос будет в приоритетном порядке рассмотрен комиссией по парламентскому расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины», — сообщил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, государственные структуры США взаимодействовали с секретными биолабораториями на Украине через финансовый инвестиционный фонд Rosemont Seneca, возглавляемый Хантером Байденом, заявил командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Читайте также:Фонд Хантера Байдена причастен к работе биообъектов США на Украине — МО РФ