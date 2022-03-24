Санкт-Петербург, , 18:09 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил жителей города в том, что запасов сахара, круп и макарон в регионе достаточно. Губернатор продолжает отслеживать ситуацию на продовольственном рынке и в сфере фармацевтики, сообщили 24 марта в Смольном.

Сахар Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Несмотря на ажиотажный спрос на некоторые группы товаров, ситуация в Петербурге стабильная. Город не столкнётся с дефицитом сахара, подчеркнул Беглов.

«Благодаря работе торговых организаций потребительский ажиотаж снижается. Ещё есть повышенный спрос на отдельные продукты длительного хранения — муку, крупы, макароны, сахар. Все эти товары производятся в России, из отечественного сырья и в необходимых объёмах. Мы посетили ряд производств и убедились, что предприятия работают в обычном режиме и запасов достаточно», — сообщил губернатор, накануне побывавший на Санкт-Петербургском хлебокомбинате имени С.М. Кирова.

Вместе с тем Беглов заявил, что роста безработицы в Петербурге тоже не наблюдается, как и других негативных тенденций. Более того, по сравнению с прошлым месяцем, в Петербурге на три тысячи сократилось количество безработных людей, состоящих на учете в Службе занятости.

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