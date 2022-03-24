Брюссель, , 17:58 — REGNUM Военный блок НАТО не будет направлять свои войска на Украину, так как это повлечёт за собой полномасштабную войну с Россией, заявил 24 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита.

ВС Польши в составе НАТО Nato.int

Таким образом он прокомментировал предложение Польши направить миротворческие войска НАТО на Украину и в Донбасс.

«Мы несём ответственность за то, чтобы этот конфликт не перерос в войну между НАТО и Россией. Поэтому я ясно дал понять, что мы не будем размещать наши войска на Украине. Потому что единственный способ сделать это — приготовиться к полномасштабному конфликту с Россией», — заявил Столтенберг.

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