Брюссель, 24 марта, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Военный блок НАТО не будет направлять свои войска на Украину, так как это повлечёт за собой полномасштабную войну с Россией, заявил 24 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита.

Nato.int ВС Польши в составе НАТО

Таким образом он прокомментировал предложение Польши направить миротворческие войска НАТО на Украину и в Донбасс.

«Мы несём ответственность за то, чтобы этот конфликт не перерос в войну между НАТО и Россией. Поэтому я ясно дал понять, что мы не будем размещать наши войска на Украине. Потому что единственный способ сделать это — приготовиться к полномасштабному конфликту с Россией», — заявил Столтенберг.