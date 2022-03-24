Брэила, , 17:54 — REGNUM Дом одного из румынских политических деятелей подвергся нападению неизвестных лиц. Об этом 24 марта сообщает «Телевидение Румынии».

Грабитель PublicDomainPictures

По предварительным данным, злоумышленники взломали сигнализацию жилища и похитили из кабинета современный сейф, в котором находилось в общей сложности €20 тыс.

По словам представителей полиции, инцидент произошел в населенном пункте Брэила на юго-востоке Румынии. Имя пострадавшего лица не разглашается.

Возбуждено уголовное дело. В том случае, если грабители будут пойманы и их вина будет доказаны в суде, им грозит тюремное заключение на срок до десяти лет.

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