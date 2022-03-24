Курск, 24 марта, 2022, 17:53 — ИА Регнум. В Курске на заседании Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства 24 марта обсудили новые и действующие меры поддержки бизнеса — обнуление НДС для гостиничного бизнеса, кредитные каникулы, мораторий на плановые проверки, льготные займы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, помимо федеральных мер курскому бизнесу доступны региональные.

Prokuror-kaluga.ru Кредиты

Регион предоставляет отсрочку арендной платы за пользование госимуществом, снижение налоговых ставок по УСН для социальных предпринимателей. Продолжится льготное кредитование в центре «Мой бизнес» для производственников и аграриев, а также кредитные каникулы и для заёмщиков.

Предприятия сельскохозяйственной сферы могут получить гранты «Агростартап» и компенсировать до 90% затрат на создание и развитие хозяйства. Сумма гранта — до 5 млн рублей в зависимости от направления. Еще одна мера государственной поддержки — гранты на развитие семейных ферм. Они предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, где участники состоят в браке или родстве. Сумма гранта — до 30 млн рублей.

⠀