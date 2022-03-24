Ростов-на-Дону, 24 марта, 2022, 17:47 — ИА Регнум. В Ростовской области, в реке Яблоневая, обнаружены тела двух девочек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 24 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Река

Инцидент случился 23 марта на хуторе Будановка. На телах детей 2017 и 2019 года рождения признаков насильственной смерти не обнаружено. Предположительно, девочки утонули.

В рамках расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности устанавливаются причины и обстоятельства гибели детей. Назначено проведение необходимых судебных экспертиз.