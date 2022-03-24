Брюссель, , 17:47 — REGNUM НАТО разместит новый контингент в Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии, говорится в опубликованном 24 марта заявлении по итогам саммита альянса.

Советская карикатура. НАТО и СССР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Мы создаём четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии», — говорится в документе.

Страны альянса заявляют, что действуют в интересах «всех союзников во всех регионах». Для этого ими применяется «комплексный подход», в рамках которого и решено нарастить контингент.

Авторы заявления настаивают на том, что шаги альянса не наступательные: все меры принимаются исключительно в превентивных целях и пропорционально угрозам.

Читайте также: Страны НАТО договорились увеличить оборонные расходы

Напомним, страны НАТО решили на саммите 24 марта, что увеличат оборонные расходы в сложившейся обстановке.

Читайте ранее в этом сюжете: НАТО развернет в Румынии новую боевую группу