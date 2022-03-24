Санкт-Петербург, 24 марта, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга представило новый перечень мер по поддержке бизнеса и производственной сферы. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе Смольного. Они стали дополнением к ранее разработанным мерам.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

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Среди новых мер прежде всего стоит отметить предоставление участков для строительства производственных объектов. Арендаторы смогут пользоваться участками по тарифу 1 рубль за 1 кв. м. в месяц во время проектирования и строительства производства. В дальнейшем будут разработаны критерии, по которым будут определять, какие проекты смогут воспользоваться этой программой.

Отметим, что похожая программа «1 рубль за метр» действует в Петербурге в отношении аренды исторических зданий-памятников при условии их реставрации.

Также Смольный планирует внедрить заключение так называемых офсетных контрактов, когда долгосрочный договор поставки содержит обязательство инвестировать часть средств в экономику города. Такие контракты обеспечат гарантией сбыта продукции малые и средние предприятия. Первая сделка, реализуемая по такой системе, будет относиться к производству лекарств для льготных категорий граждан.

«Перечень наших мер и предложений будет постоянно пополняться. К решению многих проблем мы подключаемся в ручном режиме», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В Смольном отметили, что необходимо ускорить внедрение обсуждаемых мер и стандарта для привлечения инвестиций. Беглов поручил в оперативном режиме подготовить нормативные документы. По оценке губернатора, ситуация в системообразующих предприятиях и организациях Петербурга пока стабильная.

Напомним, что ранее в городе уже решили снизить ставки для обрабатывающих производств и IT-компаний, которые осуществляют свою деятельность по упрощённой системе налогообложения. Беглов также подписал закон о налоговом вычете для предприятий, инвестирующих в научно-исследовательские работы.