Москва, , 17:38 — REGNUM США запутались в своих санкциях, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Американцы запутались в своих санкциях… Их спасать надо от самих себя», — цитирует Володина телеграм-канал Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министерство финансов США расширило санкции против России, введя ограничительные меры в отношении депутатов Государственной думы. Санкции по линии министерства финансов предполагают обычно блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американских граждан.

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