Брюссель, , 17:37 — REGNUM Блок НАТО предоставит Украине средства защиты от биологических, химических и ядерных угроз, заявил 24 марта на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

НАТО и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, это выразит готовность НАТО «сделать больше для Украины».

«Сегодня мы решили сильнее поддержать Украину, включая поддержку в сфере кибербезопасности, а также подготовить передачу оборудования для защиты от биологических, химических, радиологических и ядерных угроз», — сказал Столтенберг.

Кроме того, в заявлении лидеров стран-членов НАТО указано на неприемлемость применения Россией химического или биологического оружия.

Напомним, в распоряжении Минобороны России уже имеются документы о наличии на Украине не менее 30 секретных биолабораторий Пентагона.

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