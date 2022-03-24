Брюссель, 24 марта 2022, 17:37 — REGNUM Блок НАТО предоставит Украине средства защиты от биологических, химических и ядерных угроз, заявил 24 марта на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, это выразит готовность НАТО «сделать больше для Украины».
«Сегодня мы решили сильнее поддержать Украину, включая поддержку в сфере кибербезопасности, а также подготовить передачу оборудования для защиты от биологических, химических, радиологических и ядерных угроз», — сказал Столтенберг.
Кроме того, в заявлении лидеров стран-членов НАТО указано на неприемлемость применения Россией химического или биологического оружия.
Напомним, в распоряжении Минобороны России уже имеются документы о наличии на Украине не менее 30 секретных биолабораторий Пентагона.
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