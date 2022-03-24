Ярославль, , 17:36 — REGNUM В Ярославской области столкнулись с дефицитом дешевой соли и спичек, но сейчас вопрос поставок данного вида продукции решен. Об этом сообщила заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области Валентина Шишина.

Соль Донор

«Соль есть на прилавке, с добавками — адыгейская, она там чуть дороже. Которая 20−30. Ну, вот, наша традиционная соль в этих пачках килограммовых — йодированная или не йодированная и крупная соль, она вот как раз ушла. Видимо, в хранение. Сейчас пропали спички, но я вам хочу сказать — спички с сегодняшнего дня закупать можно в любых количествах. Спичек много», — заявила Валентина Шишина.

Зам директора департамента АПК напомнила, что на территории Ярославля своя сольбаза, потому дело только в дополнительной расфасовке товара и его доставки в магазины. Также власти в преддверии Пасхи просят не беспокоится по поводу возможного дефицита яиц.

«Сейчас идет пост, очень много было звонков на горячую линию по яйцу. Я хочу сказать и успокоить — здесь не надо как сахар привозить, фасовать. Ярославская область от своей потребности больше чем в три раза себя обеспечивает. Наши предприятия к Пасхе готовы», — подчеркнула Валентина Шишина.

На вопрос, есть ли импортные продукты, которые в принципе могут пропасть с ярославских прилавков, последовал отрицательный ответ.

«Молоком мы полностью обеспечиваем себя, овощами полностью. Были опасения с кофе, были опасения с шоколадом. Но предприниматели нашли новые каналы. Кофе — это не европейские страны, тут вопрос завоза и времени», — отметили заместитель директора областного департамента АПК.

Власти намерены жестко бороться с неправомерными наценками производителей и продавцов на продукты питания. Уже составлены первые протоколы об административных правонарушениях из-за завышенных цен.

«Вопрос цены — это вопрос работы правоохранительных органов. Уже есть факты, когда была необоснованная наценка. Все предприятия получили предостережения, будут возбуждены административные дела. И мы надеемся, что недобросовестный бизнес это взбодрит», — заявила Валентина Шишина.

Также в департаменте уверены, что нишу импортных продуктов питания займут российские и ярославские товаропроизводители.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославскую область не успевают привозить сахарный песок