Брюссель, 24 марта, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Оборонные расходы увеличат страны — члены НАТО, говорится в опубликованном 24 марта заявлении по итогам саммита.

(сс) Влада на Република Северна Македонија Саммит НАТО

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«Союзники существенно увеличивают свои расходы на оборону», — говорится в сообщении. Отмечается также, что натовцы сочли это необходимым «для обеспечения безопасности Североатлантического союза и Евроатлантического региона».

Страны НАТО заявляют, что им нужно «противостоять всем формам нападения», поэтому требуется укрепление обороноспособности как каждой отдельной страны, так и альянса в целом.

По итогам саммита решено помогать властям и народу Украины. На июньский саммит НАТО будут приглашены представители Украины и Грузии.

Напомним, на саммите НАТО 24 марта состоялось выступление украинского президента Владимира Зеленского: лидер страны выступил перед партнёрами по видеосвязи, прося военной помощи.