Симферополь, , 17:26 — REGNUM Аграрии Крыма смогут отбирать воду из Северо-Крымского канала приблизительно с 25 апреля. Об этом журналистам 24 марта сообщил глава Госкомводхоза Республики Крым Игорь Вайль.

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Будем заполнять канал как обычно, числа с 25 (апреля), в зависимости от погоды, у нас пойдет уже разбор воды сельхозпроизводителями, которые уже заявились на воду — порядка 33 хозяйств, это где-то 20 тысяч гектаров орошаемых земель, из них 400 гектаров заявились по Раздольненскому району — рисовики — и 300 гектаров по Красноперекопску. Будем стараться обеспечивать сельхозпроизводителей наших водичкой, чтобы они успешно производили товары», — цитирует Вайля «Крыминформ».

Также в перспективе, отметил Вайль, днепровской водой будут наполнять водохранилища Крыма.

«Мы планируем порядка 120 млн кубических метров закачать: 30 млн в Межгорное, 30 млн в Феодосийское, 34 млн в Фронтовое, порядка 25 млн в станционное, ну и в мелкие в Ленинском районе — Ленинское, Сокольское», — привёл данные Вайль.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным крымских экспертов, качество воды, поступающей из Днепра в Северо-Крымский канал, соответствует первому классу.