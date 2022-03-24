Волгоград, , 17:28 — REGNUM Один из крупнейших в России комплекс по сушке овощей заработал в Городищенском районе Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе администрации региона.

На заводе по сушке овощей Https://www.volgograd.ru

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Инвестиционный проект стоимостью порядка 700 млн рублей реализован частной компанией с использованием льготного инвестиционного кредита, полученного по линии Минсельхоза РФ. Предприятие также воспользовалось поддержкой области в поиске участка. До недавнего времени российские и международные пищевые компании покупали сушёные морковь, лук и свёклу у Турции и Китая, теперь эту нишу готов занять волгоградский регион.

«С запуском этого предприятия мы получаем 25% рынка. Продукция отличается высоким качеством. Она востребована, имеет огромный спрос внутри страны и за её пределами. Задача — максимально загрузить уже созданные линии и выйти на производственные мощности. А следующим этапом — нарастить объёмы производства, чтобы увеличить присутствие на рынке до 50−75%. Мы уже договорились о реализации второго этапа и создании ещё одной линии. Это хороший вклад в продовольственную безопасность РФ, это новые возможности для наших сельхозтоваропроизводителей», — отметил на открытии губернатор Андрей Бочаров.

Полная мощность нового агрокомплекса предполагает переработку 20 тысяч тонн сырья в год.