Под Волгоградом запустили крупный завод по сушке овощей
Волгоград, 24 марта, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Один из крупнейших в России комплекс по сушке овощей заработал в Городищенском районе Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе администрации региона.
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Инвестиционный проект стоимостью порядка 700 млн рублей реализован частной компанией с использованием льготного инвестиционного кредита, полученного по линии Минсельхоза РФ. Предприятие также воспользовалось поддержкой области в поиске участка. До недавнего времени российские и международные пищевые компании покупали сушёные морковь, лук и свёклу у Турции и Китая, теперь эту нишу готов занять волгоградский регион.
Полная мощность нового агрокомплекса предполагает переработку 20 тысяч тонн сырья в год.