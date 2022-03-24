Симферополь, , 17:19 — REGNUM Вода, поступающая, из Днепра в Северо-Крымский канал, соответствует первому классу. Об этом журналистам 24 марта сообщил председатель Госкомводхоза Республики Крым Игорь Вайль.

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Первые анализы брали мы, минэкологии, «Вода Крыма» — то есть все лаборатории, которые есть на территории Республики Крым, были задействованы в этом. Первые анализы были настораживающие, но не в области радиации или тяжелых металлов — нет, там мутность была повышена, и сейчас она еще есть. Но последние анализы, которые мы сняли, говорят о том, что по классификатору минсельхоза России — вода эта первого класса», — приводит «Крыминформ» слова Вайля.

Он подчеркнул, что данная вода не будет наносить вред ни орошаемым землям, ни сельхозпродукции, выращиваемой открытым способом.

«Нормальная вода. Техническая вода прекрасная. Хочу сказать, что у нас были времена, когда вода была третьего класса, второго, а сейчас, в самом начале она уже первого класса. Никаких опасений по анализам водички нет», — сказал Вайль.

Как сообщало ИА REGNUM, Северо-Крымский канал начал наполняться самотёком в марте — впервые за восемь лет, после того, как российские военные уничтожили дамбу, возведённую со стороны Украины националистами. Сегодня, 24 марта, стало известно о запуске первой насосной станции в Крыму.

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