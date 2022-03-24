Вашингтон, , 17:13 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена выделила дополнительно $1 млрд на гуманитарную помощь Украине, сообщается 24 марта на сайте Белого дома.

Флаги США и Украины (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Как уточняется, средства пойдут на обеспечение доступа к продовольствию, жилью, чистой воде, медикаментам и другим формам помощи.

При этом в первую очередь помощь получат особо уязвимые группы населения, «такие, как женщины, дети, лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексуалы (LGBTQI+), а также инвалиды», говорится в пресс-релизе.

Помимо этого администрация Байдена сообщила о «дополнительном финансировании демократии и прав человека» в размере $320 млн для Украины и ее соседей.

Также сообщается, что Соединённые Штаты готовы принять до 100 тысяч беженцев с Украины.