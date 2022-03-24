Кострома, 24 марта 2022, 17:56 — REGNUM В ближайшие два месяца костромичей ждёт повышение цены за проезд в общественном транспорте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал первый заместитель главы администрации областного центра Олег Болоховец. Стоимость проезда вырастет до 28−30 рублей за одну поездку.
Напомним, ранее администрация Костромы заказала обследование пассажиропотока у московского Центра экономики инфраструктуры с тем, чтобы специалисты дали рекомендации по оздоровлению и оптимизации перевозок. Эта работа завершена. Учёные разработали 4 варианта схем маршрутной сети и представили их депутатам города.
В частности, предлагается сократить около 7 дублирующих маршрутов, увеличить вместимость машин на линиях, внедрить гибкую схему оплаты проезда. Например, стоимость билета для туристов предлагается сделать большей, чем для костромичей. Выбрать одну из схем администрация должна до 1 мая. Привлекать общественность к голосованию из-за «отсутствия времени» (чиновникам предстоит заняться составлением конкурсной документации с новыми правилами — ИА REGNUM) и «крайней сложности» схем не будут.
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