Кострома, , 17:56 — REGNUM В ближайшие два месяца костромичей ждёт повышение цены за проезд в общественном транспорте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал первый заместитель главы администрации областного центра Олег Болоховец. Стоимость проезда вырастет до 28−30 рублей за одну поездку.

Билет в общественном транспорте Yarnews.net

«Чтобы перевозчики доработали до октября 2022 года (в этот момент закончится срок действия контрактов на перевозки пассажиров, заключенных с частными организациями в 2021 году — ИА REGNUM), необходимо менять тариф. Стоимость проезда увеличится как минимум до 28 рублей, максимальный порог — 30 рублей. Нужно понимать, что в последний раз цены с 20 до 23 рублей поднимали в феврале 2021 года. За этот период цены на топливо, запчасти выросли несоизмеримо», — сказал чиновник.

Напомним, ранее администрация Костромы заказала обследование пассажиропотока у московского Центра экономики инфраструктуры с тем, чтобы специалисты дали рекомендации по оздоровлению и оптимизации перевозок. Эта работа завершена. Учёные разработали 4 варианта схем маршрутной сети и представили их депутатам города.

В частности, предлагается сократить около 7 дублирующих маршрутов, увеличить вместимость машин на линиях, внедрить гибкую схему оплаты проезда. Например, стоимость билета для туристов предлагается сделать большей, чем для костромичей. Выбрать одну из схем администрация должна до 1 мая. Привлекать общественность к голосованию из-за «отсутствия времени» (чиновникам предстоит заняться составлением конкурсной документации с новыми правилами — ИА REGNUM) и «крайней сложности» схем не будут.

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