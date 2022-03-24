Варшава, 24 марта, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Переходить на рубли в расчётах за газ польская энергокомпания PGNiG не будет, сообщил 24 марта журналистам её руководитель Павел Маевский.

airpix Где деньги?

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Комментируя решение российского руководства перевести компании из недружественных стран на рублёвые расчёты за газ, Маевский сказал, что у PGNiG «такой возможности особо нет».

Он пояснил, что PGNiG рассчитывалась по Ямальскому контракту, по которому «контрагент не может по своему желанию менять способ регулирования оплаты». Так что за газ поляки намерены платить, как раньше.

Напомним, власти Польши намерены отказаться от российского газа, но есть подозрения, что они будут покупать тот же российский газ, но через Германию.