Москва, 24 марта, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планирует начать свою работу с анализа распространяемой в интернете заведомо ложной информации, которая провоцирует ажиотажный спрос на продовольственные и потребительские товары. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Василий Пискарёв

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"Комиссия проанализирует распространение панической информации среди граждан и выработает, в случае необходимости, решения», — отметил Пискарёв.

Он обратил внимание на то, что на некоторые продукты, товары безо всяких на то оснований возникает ажиотажный спрос.

«Пример тому — сахар. Несмотря на то, что его в нашей стране производится более чем достаточно и оснований для образования дефицита нет, люди, поддавшись панике, продолжают скупать его килограммами. Это провоцирует нервозность в обществе», — рассуждает депутат.

Необходимо разобраться, как и откуда появляются подобные панические слухи, указал Пискарёв.

«В условиях беспрецедентной информационной войны, которая развязана сейчас против нашей страны, за провоцированием искусственного спроса могут стоять иностранные структуры и СМИ», — добавил Пискарёв.