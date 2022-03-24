Вашингтон, , 17:05 — REGNUM Действующие санкции Вашингтона отныне распространяются на любые операции с золотом, которые связаны с Банком России, сообщает 24 марта министерство финансов США.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что данный шаг направлен на лишение российского регулятора возможности использовать международные резервы, в том числе золото, и поддерживать российскую экономику и спецоперацию на Украине.

Помимо этого вторичные санкции будут наложены на нерезидентов США, в случае если они попытаются провести транзакции с золотом в интересах Банка России.

Напомним, ранее Евросоюз запретил любые операции, связанные с управлением резервами и активами российского ЦБ. Ограничения распространяются на юрлиц и органы, действующие от имени или по указанию российского регулятора.

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