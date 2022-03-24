Москва, 24 марта, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Одним из приоритетов в деятельности биолабораторий США на Украине был возбудитель сибирской язвы, сообщил 24 марта командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.

AF.mil Биологическое оружие

Он особо отметил, что такой сильный интерес к сибирской язве выглядит как минимум странно, так как ситуация с сибирской язвой на Украине была и остаётся благополучной.

«Одним из приоритетов американских заказчиков является возбудитель сибирской язвы, который характеризуется высокой поражающей способностью и устойчивостью в окружающей среде.

На слайде представлены документы проекта UP-2, одной из задач которого являлось выявление мест захоронения погибших животных, отбор из сибиреязвенных скотомогильников проб почвы. Интерес американских военных биологов к изучению насекомых-переносчиков в местах расположения скотомогильников также не случаен — по-видимому, ими были проанализированы результаты вспышки сибиреязвенной болезни на Ямале в 2016 году, в ходе которой фиксировались случаи трансмиссивной передачи заболевания через мух и слепней.

Учитывая, что эпидситуация с сибирской язвой на Украине остается благополучной, возникает вопрос о необходимости проводимых Пентагоном исследований и их истинных целях», — сообщил Кириллов.