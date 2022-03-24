Москва, , 17:02 — REGNUM Точкой роста безработицы в России могут стать конец мая и начало июня 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Так он прокомментировал высказывание министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова о том, что ситуация на российском рынке труда пока стабильна.

Безработица

«Ситуация на рынке труда в ближайшие два месяца будет медленно изменяться в сторону сокращения персонала, — сказал Сафонов. — Сейчас росту безработицы препятствуют положения Трудового кодекса о необходимости оплаты 2/3 ставки работнику в условиях простоя. В связи с тем, что работодатели пока ещё не до конца понимают объемы снижения, они не спешат с сокращениями. Кроме того, Трудовой кодекс требует предупреждения о сокращении работников не менее чем за два месяца. Это тот период, который даёт передышку. Точка роста безработицы может появиться в конце мая — начале июня. После этого, если нынешняя ситуация не изменится, роста безработицы до значений в 2−3 млн человек во второй половине 2022 года не избежать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Котяков заявил, что массовых увольнений на рынке труда пока не зафиксировано.