Москва, 24 марта, 2022, 17:01 — ИА Регнум. В РФ сократится спрос на автомобильные кредиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Так он прокомментировал данные Национального бюро кредитных историй о том, что в РФ феврале 2022 года средний размер автокредита увеличился почти на 5%.

Tvoe-avto.com Авторынок

«Спрос на автокредиты сократится в связи с удорожанием стоимости самого кредита. Поскольку в среднем цены на новые автомобили выросли на 30%, то на этот процент и будут подрастать автокредиты», — сказал Сафонов.

При этом он уточнил, что в РФ не будет формироваться отложенного спроса на автокредиты.

«[Населению] будет не до этого, — сказал Сафонов. — Деньги в связи со снижением покупательской способности будут тратиться в первую очередь на продукты питания. Не будет такой ситуации, как это было в период пандемии. И основополагающим фактором окажется инфляция потребительских товаров. Она будет съедать средства граждан, а индексации не смогут за нею поспевать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов рассказал о том, что основные риски на рынке российского автокредитования — это дефицит новых автомобилей и падение покупательского спроса.