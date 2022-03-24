Москва, , 17:00 — REGNUM Властям РФ не удастся избежать курсовых колебаний цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что необходимо не допустить сильного колебания цен на продовольствие.

Рост цен QuoteInspector

«В принципе у правительства есть рычаги для контроля цен. В первую очередь это продовольственные интервенции из запасов Госрезерва. Второе — это налоговое регулирование — снижение акцизов на ряд социально значимых товаров, — сказал Сафонов. — Возможно осуществление программы госзакупок для введения продуктовых карточек для малообеспеченных. И, конечно, контроль за цепочками поставщиков со стороны ФАС и налоговой службы».

При этом, как полагает Сафонов, избежать курсовых колебаний цен в ближайшее время не удастся, и это будет одной из причин роста цен.

«Ценовые колебания будут характерны в первую очередь для одежды, бытовой электроники», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил о необходимости принять комплексные меры по регулированию ситуации на рынке.

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