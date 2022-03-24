Белград, 25 марта, 2022, 00:29 — ИА Регнум. Подавляющее большинство граждан Сербии не поддерживает вступление страны в НАТО. Об этом говорят данные исследования общественного мнения, которые 24 марта опубликовал Институт по европейским делам (Сербия).

НАТО бомбит Югославию. 1999

В соответствии с данными, полученными от 1228 опрошенных, 82% выступает против вступления Сербии в НАТО, в то время как 8% затруднилось ответить на этот вопрос.

Большинство граждан по-прежнему считает, что военные и политические интересы США и Запада были главной причиной агрессии НАТО против СР Югославии в 1999 году. В качестве второй причины опрошенные указали создание независимого Косово. Меньше всего граждан полагает, что причиной бомбардировок стала политика Слободана Милошевича и уничтожение Югославии.

Напомним, что 24 марта в Сербии отмечается 23 годовщина бомбардировок СР Югославии со стороны НАТО.