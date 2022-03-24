Вологда, 24 марта, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Вологодская городская дума расширила список получателей продукции молочной кухни. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Ян Стен.Кухня бедных

«Теперь все дети из малообеспеченных семей в возрасте с 8 месяцев до 2,5 лет, не посещающие детский сад, могут получать продукцию молочной кухни бесплатно. Раньше это касалось только малообеспеченных многодетных семей и семей с ребёнком-инвалидом», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти увеличили возраст матерей, имеющих право на пособие.