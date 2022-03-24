Вашингтон, , 16:56 — REGNUM Кирстен Аллен займет пост пресс-секретаря вице-президента США Камалы Харрис, после того как ее предшественник ушел с поста на фоне волны увольнений в администрации Харрис, сообщает 24 марта Fox News.

Камала Харрис Joebiden.com

В настоящее время Аллен исполняет обязанности национального пресс-секретаря по реагированию на коронавирус в министерстве здравоохранения США. Ранее, во время президентской кампании, Аллен работала в качестве заместителя национального пресс-секретаря.

Напомним, что ряды команды вице-президента США Камалы Харриc продолжают редеть. Недавно об уходе заявила одна из её главных помощниц Сабрина Сингх, исполнявшая обязанности заместителя пресс-секретаря Харрис. Сингх предпочла вакансию в министерстве обороны, согласно внутреннему электронному письму. До этого об уходе сообщила Кейт Грэхам, которая писала речи для Харрис.

Это далеко не первые увольнения в офисе вице-президента. В течение первого года ее пребывания на посту была замечена высочайшая текучесть кадров, а источники сообщали о недовольстве сотрудников психологическим климатом на рабочем месте.