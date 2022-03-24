Вашингтон, , 17:48 — REGNUM Канадская певица Аврил Лавинь в одном из интервью рассказала, какую актрису она хотела бы видеть в потенциальном автобиографическом фильме. Об этом 24 марта пишет «Канобу».

Певица Аврил Лавинь The Line Of Best Fit

Как отмечает СМИ, Лавинь не сразу назвала имя актрисы и некоторое время думала над ответом. «Было бы круто, если Кристен Стюарт сыграла бы меня в фильме», — считает певица.

Ранее Аврил Лавинь заявила, что работает над созданием фильма по мотивам её песни Sk8er Boi. Певица собирается «превратить эту песню в фильм и вывести её на другой уровень», однако она не уточнила, удалось ли ей договориться с какой-либо кинокомпанией о производстве картины.

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